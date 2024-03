Stardew Valley: Neuer Spielerrekord dank Update 1.6

Darauf haben so viele Spieler gewartet: Am Abend des 19. März 2024 erfolgte der. Über Wochen und Monate hat Solo-Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe die Fans angeteasert, um dann mit einer Wagenladung vonmal wieder mehr abzuliefern, als man eigentlich erwartet hat.Dass auch acht Jahre nach dem Release die Farming-Simulation immer noch für Furore sorgt, wusste der neue Patch dann auch direkt unter Beweis zu stellen. Innerhalb kürzester Zeit spielte Stardew Valley in denwieder ganz oben mit – inklusive eines neuenZuletzt war Stardew Valley imam beliebtesten: Seinerzeit spielten rund 95.000 Spieler gleichzeit und kümmerten sich um ihren Bauernhof und das Dörfchen Pelikan Town. Dieser Rekord ist aber mittlerweile Geschichte, denn schon kurz nach der Veröffentlichung von Update 1.6 wurde eingezählt, der sich im Laufe des Abends noch weiter steigern sollte.Zwischenzeitlich waren nämlich satte(via SteamDB ) gleichzeitig in Stardew Valley online, um die Neuerungen und Änderungen von Update 1.6 unter die Lupe nehmen zu können – oder um. Und da sind die Spieler, die lieber DRM-frei auf GOG oder im Gamepass for PC unterwegs sind, noch nicht einmal mitgezählt.Erwähnenswert ist außerdem der Umstand, dass es das jüngste Update aktuell noch nicht für diegibt. Auf den Plattformen soll der Patch erst in naher Zukunft veröffentlicht werden, aber derzeit gibt es keinen festen Termin.Angesichts der spannenden Änderungen, darunter eine komplett neue Farm und, ist der Erfolg gewiss nicht allzu überraschend. Vielleicht führt dieser ja sogar noch zuin der Zukunft, auch wenn sich Ericmöchte.