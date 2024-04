Stardew Valley: Für Profiköche - Der Everything Bagel benötigt ganze 134 Zutaten

Zwar liegen uns mit dem vorangegangenen ersten April sicher noch einige schlechte Scherze im Magen, doch bei dem neuesten, welches ein kreativer Modder innun zum Menü hinzugefügt hat, handelt es sich tatsächlich nicht um einen Witz.Für den sogenanntenbenötigt ihr nämlich – wie der Name der ambitionierten Delikatesse womöglich durchscheinen lässt – wirklich, die ihr auftreiben könnt. Schnappt euch also schon einmal den größten Kochlöffel, den ihr finden könnt, wenn ihr euch der unkonventionellen Herausforderung stellen wollt.Stardew Valley-Modderteilte seine mutige Eigenkreation des Everything Bagels jüngst mit der Community und gibt dabei uns dabei noch einige Hinweise und Instruktionen zum Nachkochen an die Hand. „Ich weiß nicht, was mich dazu inspiriert hat, dies zu machen, abgesehen von einer allgemeinen Frustration über den Namen des sogenannten 'Everything Bagel'“, so heißt es aufin der Beschreibung.Entscheidet ihr euch dazu, die Mod zu installieren, so findet ihr das entsprechende Rezept künftig auch in eurer Spielversion. Wollt ihr es nachkochen, so benötigt ihr tatsächlich praktisch alle, die es in der beliebten Farmlife-Sim von Solo-Entwicklerzu finden gibt.SiTheGreat gibt noch den, dass es theoretisch auch für euch möglich sei, den Everything Bagle auf den Tisch zu zaubern, diedabei womöglich aber von eurem Bildschirm verschwindet, sodass er noch etwas zusätzliche Hilfestellung leistet. So seien alle Zutaten in irgendeiner Form essbar, es seiverwendet worden und auch das frische Futter, welches mitseinen Weg in das Spiel fand, sei noch nicht im Rezept inbegriffen.Über denerfahren wir zudem, dass die Liste aus insgesamtbesteht, die sich mithilfe des Stardew Valley-Wikis über ihre jeweilige ID identifizieren lassen, solltet ihr beim Nachkochen den Überblick verlieren. Im späteren Verlauf wolle SiTheGreat die, zu denen seitzählen dürfte.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Update Trailer Release Date