Stardew Valley: Ein echtes Überraschungs-Ei - Bei der Suche müsst ihr jetzt richtig suchen

Nicht nur in unseren Breitengraden konnte man Anfang des Monats bei mildem Wetter auf die Suche nach Ostereiern gehen. Auch in der Welt vonmachen sich die Bewohner stets im Frühjahr während des Eierfests auf, die bunten ovalen Kostbarkeiten aufzuspüren.Dieser lustige Spaß hat seit dem Update 1.6 der Farming-Sim eine "böse" Überraschung für so manchen Talbewohner in petto. Die Eier sind nämlich im zweiten Jahr eines Spielverlaufs – man mag es kaum glauben –. Dies verleitet die einen zu ungewöhnlichen Maßnahmen und andere zu schweren Vorwürfen besonders einem NPC gegenüber.Die Eiersuche während des Oster… pardon, des Eierfests in Stardew Valley soll ja eigentlich eine spaßige Angelegenheit sein. Wenn man allerdingswird, kann das schon frustrierend werden. Im Reddit-Forum des Spiel fragt Nutzerin Operetta daher, ob sie „die Einzige ist, die das Spiel ungefähr fünfmal neu gestartet hat, um diese Cheaterin zu besiegen“. Angehängt ist ein Bild der Bewohnerin. Die junge Frau mit den lilafarbenen Haaren blickt unschuldig drein, hat es beim Eiersuchen aber anscheinend faustdick hinter den Ohren.Ebenso wie ConcernedApe, Solo-Entwickler von Stardew Valley, der sich mit der kürzlich erschienenen Version 1.6 von Stardew Valley an zahlreiche Details des Spieles gesetzt hat – einige Änderungen hat er im Vorfeld angekündigt, andere entdecken die Spieler jetzt nach und nach. So zum Beispiel auch, dass sich dienach dem ersten Jahr ändern. Wäre doch auch langweilig, wenn man sich keine Mühe mehr geben müsste.Abigail findet jedenfalls immer acht Eier – um sie innerhalb der, die euch für den Vorgang zur Verfügung stehen, zu schlagen, dürft ihr also keine Zeit verschwenden. Während die einen im Reddit zustimmen, dass es hier, finden andere, dass die Eierjagd gar nicht so schwierig ist. „Wenn du den Fluss der Zeit ändern musst, um eine Eiersuche zu gewinnen, ist Abigail wohl nicht die wahre Schummlerin hier“, lautet ein nicht ganz unberechtigter Kommentar Wer ganz sicher gehen, aber nicht immer den Tag neu starten will, kann sich der Hilfe von Reddit-Nutzer Duckyreadsit bedienen. Er hat eineerstellt, inklusive optimaler Route, um mindestens neun der benötigten Schätze zu ergattern. Wenn ihr eine zusätzliche Herausforderung in Stardew Valley sucht, dann könnt ihr euch ja mal