Stardew Valley: Frischer Patch bringt Update auf Version 1.6.4 – das steckt dahinter





There's another PC patch underway (1.6.4), which will fix more bugs and add a few goodies as well. It should be out some time next week



— ConcernedApe (@ConcernedApe) April 10, 2024

Seit rund drei Wochen erfreuen sich die PC-Spieler vonam großen. Für eben jenes kündigt Solo-EntwicklerEric Barone, der vielen unter seinem Aliasbekannt sein dürfte, nun einen weiterenan.Außerdem verriet er jüngst, wie es um diedes inhaltsreichen Updates steht – und ob der frische Patch ihre Entwicklung negativ beeinflussen würde.Während Update 1.6, das amfür den PC erschienen ist, die beliebte Farmsimulation mit einigenin Form von Events, Festivitäten, einem "Meisterschafts"-System und neuen Dialogen für die NPCs von Stardew Valley erweiterte, kündigte ConcernedApe nun an, noch nicht sein ganzes Pulver verschossen zu haben:So soll mit einem noch unveröffentlichten Patch, der das Update auf die aktualisiertehebt und irgendwann in der kommenden Wochesoll, weiterer Content folgen. Barone bezeichnet diese in seinem entsprechenden Twitter-Post ganz einfach als „Goodies“, zudem verspricht er, einigemit der Aktualisierung zu fixen. Auf die Frage, ob er denn wenigstens einen Hinweis darauf hätte,, verrät der Entwickler, es würde sich um etwas Neues zum Fischen und für eure Minenausflüge handeln.Auch auf die Frage eines anderen Twitter-Nutzers geht ConcernedApe ein. Dieser will von ihm wissen, ob die Veröffentlichung des neuen Patches dafür sorgen würde, dass sich Update 1.6 für Stardew Valley. Doch der Entwickler gibt direkt: Der Konsolen-Release soll nicht beeinträchtigt werden – ebenso wenig wie die Mobile-Version seines populären Spiels.Wann es so weit ist und Update 1.6 den Sprung auf die anderen Plattformen schafft, bleibt dennoch weiter offen. Erst vor wenigen Tagen erklärte Eric Barone über seinen Twitter-Kanal, dass er nochfür Update 1.6 von Stardew Valley auf Konsolen und Mobilgeräten parat hätte. Wenn es etwas Konkretes zu berichten gibt, will er die sehnsüchtig wartende Spielerschaft aber umgehend informieren. Sein Fokus läge voll und ganz auf derschleifen lässt.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Update Trailer Release Date