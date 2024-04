Hat hier jemand ein Feld bestellt? Wie Stardew Valley sich in mein Herz gepflanzt hat

Schon der Anblick eines bloßen Screenshots zu Stardew Valley vermag es schon, mich mit purer Freud zu erfüllen.

Flucht nach vorne: Wie Edna bricht aus mir die Gaming-Szene eröffnet hat

Edna und Harvey finden sich immer in den absurdesten Situationen wieder.

Aufstieg der Einzeller: Wie Spore mein Gehirn wachsen ließ

Wer die Evolution meistern will, muss klein anfangen.