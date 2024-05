Starsand Island bedient sich des Cozy Game-Rezepts - Entsteht gute Suppe?

Weiter gehts in die nächste Runde der aktuellen Cozy Game-Neuheiten: Diesmal dreht sich alles um, eine im Geiste mitverwandte Farming Simulation.Um voll Vorfreude schon mal die Harke auszupacken, ist es noch zu früh, aber einehat zumindest bereits stattgefunden.Bleiben wir mal bei der Kurzfassung: Stardew Valley hat als Vorreiter des Cozy Game-Booms das Feld bestellt, auf dem nun eine Vielzahl inspirierter Entwickler eigene Spiele ernten. Der Versuch von derzu profitieren, klappt mal mehr und mal weniger, abhängig von dem Verständnis des Genres. Auf dem Spektrum entstandener Titel finden sich sowohl lieblose Kopien, als auch charmante Eigeninterpretationen.Doch bevor ein Spiel überhaupt mit einem Preisschild im Schaufenster erscheint, lässt sich natürlich nicht eindeutig vorhersagen, auf welcher der Seiten es eingeordnet werden kann. Lediglich das zur Verfügung gestellte Material in Form von Steam-Seite, Trailern und Screenshots kann für Ersteindrücke herangezogen werden. An diesem Punkt befindet sich zurzeit auch Starsand Island, nachdem es kürzlich auf Steam aufgeploppt ist. Der Beschreibung nach steckt dahinter einmit dem, deren Looksoll.Vielversprechend wird getitelt: „Starsand Island ist mehr als nur ein Spiel - es ist eine Reise für die Seele“. Gameplay-technisch führt euch diese neben der klassischen Feldarbeit beispielsweisezum Perlentauchen, über Wasser zum Angeln, über Land für Erkundungstouren und rein ins Dorf, um überzu begegnen, von denen wohl manche auch heiratswillig sind. Im Bildmaterial ist von alldem noch nichts zu sehen, denn darin wird hauptsächlich das dekorierte Farmhaus in Szene gesetzt. Einige Teile wie der Katzen-förmige Teppich können dabei schon mal mit Niedlichkeit punkten.Spannend mutet vor allem der im Trailer gezeigte Fernseher an, auf dem kurze Ausschnitte von alten Animes und Cartoons gezeigt werden. Möglicherweise passt dies zu dem Punkt, dass esund anpassbare Sounds geben soll. Außerdem scheint Starsand Island nach alter Ghibli-Manier einen zusätzlichen Fokus auf Mahlzeiten zu legen, wie im Video deutlich wird. Was Creativision Studio am Ende auftischt, erfahren wir erst zum. Aber bis dahin werden Cozy Games im Stil von Stardew Valley nicht rar bleiben: Erst vor Kurzem erschien immerhin Echoes of the Plum Grove