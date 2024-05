Stardew Valley: Update 1.6 für Konsolen lässt weiter auf sich warten – PC-Spieler freuen sich über neuen Patch





I know that the console and mobile players are eager to play 1.6, and I am doing everything within my power to have the ports ready as soon as possible. The ports require extra work beyond the PC version. There is also another patch for PC underway which is mainly some bug fixes



— ConcernedApe (@ConcernedApe) May 14, 2024

Obwohl das großefürbereits im März ausgerollt wurde, wartenweiterhin auf die frische Version für ihre bevorzugte Plattform. Nun gibt der Entwickler eine kurze Wasserstandsmeldung zum Fortschritt eben jener.Schon in der Vergangenheit beteuerte Solo-Eric Barone, der den meisten unter seinem Aliasbesser bekannt sein dürfte, dass er mit Hochdruck an der Portierung arbeiten würde und sie so bald wie möglich erscheine. Doch dies scheint sich nun noch etwas zuMit einer weiteren Meldung bezüglich der Konsolenversionen von Stardew Valleys Update 1.6 wandte sich ConcernedApe jüngst über Twitter an seine Community. Hier verriet er, dass diese doch „mehr Arbeit als die PC-Version“ erfordern würden, er jedochtun würde, um das Update auch für die restlichen Systeme sowie die mobilen Plattformen auf den Weg zu bringen.„Ich weiß, dass die Konsolen- und Handy-Spieler darauf brennen, 1.6 zu spielen und ich tue alles, was in meiner Macht steht, um die Portierungenfertigzustellen“, erklärt der Entwickler zuversichtlich. „Die Portierungen erfordern mehr Arbeit als die PC-Version. Es ist auch einfür den PC in Arbeit, der hauptsächlich einige Fehler behebt“, so weiter.Auf dem PC erfuhr Stardew Valley unter dem Update 1.6 bereits einiges an, mit denen man mittlerweile beiangelangt ist. Dabei wurden nicht immer nur Fehler behoben, sondern auch ein paar zusätzliche Inhalte hinzugefügt.Ganz grundlegend kommt ihr mitfür eure Farm, darunter natürlich einige neue Spielinhalte und Features, aber auch visuelle Verbesserungen, Neuerungen am Multiplayer-Modus sowie diverse Quality of Life-Änderungen gehören dazu. Wer sich hingegen nach etwassehnt, der sollte unbedingt einmal, die das Gameplay der beliebten Farmsimulation von ConcernedApe mitkombiniert.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Update Trailer Release Date