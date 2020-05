Factorio: G2A zahlt den Entwicklern fast 40.000 Dollar aufgrund unrechtmäßig verkaufter Keycodes

Nach langer Sendepause gibt es Neuigkeiten zur G2A-Kontroverse aus dem vergangenen Jahr. Damals stand G2A als zwielichtiger Marktplatz für illegal beschaffte Keycodes von Spielen zunehmend in der Kritik ( wir berichteten mehrfach ). Das Unternehmen, dass sich selbst als "Reseller" bzw. Plattform zum Weiterverkauf bezeichnet und mit Amazon oder eBay vergleicht, bot damals an, Spiele-Entwickler in zehnfacher Höhe zu entschädigen, wenn nachgewiesen werden könne, dass "illegale Keys" über ihre Plattform verkauft wurden. Nur eine Spiele-Schmiede hat diese Aktion genutzt, und zwar Wube Software, die Entwickler von Factorio.Im Juli 2019 hatte Wube Software eine Liste mit 321 Keycodes (Zeitraum: März bis Juni 2016) an G2A übermittelt, die aus illegalen Quellen (z.B. Kreditkartenbetrug; Details ) stammen sollten. Diese Liste ist intern von G2A überprüft worden und dabei kam heraus, dass 198 Keys, die auf G2A verkauft wurden, auf illegale Beschaffungsmaßnahmen zurückzuführen waren. 123 unrechtmäßige Keys wurden auf anderen Plattformen verkauft. 61 Prozent der besagten Keys wurden somit über G2A verkauft.G2A will sein Versprechen halten und die Factorio-Entwickler mit knapp 40.000 Dollar laut GamesIndustry entschädigen. Ansonsten verspricht G2A ganz allgemein, dass sie Entwicklern den vollen Wert der Rückbuchungsgebühren, die ihnen (für über den G2A-Marktplatz verkaufte Keys) entstanden sind, erstattet werden sollen, sofern die Entwickler nachweisen können, dass die Keys unrechtmäßig erlangt wurden - nur ohne den Zehnfach-Faktor.In einem sehr langen Statement/Beitrag gehen die Betreiber von G2A auch auf die letztjährigen Vorwürfe von Mike Rose ein, der damals meinte , dass er "lieber Schwarzkopien seiner Spiele als Verkäufe auf G2A.com" sehen würde. Dennoch entschuldigt sich G2A an keiner Stelle dafür, dass sie den Verkauf betrügerisch erlangter Schlüssel auf ihrer Website zulassen. Stattdessen sieht sich das Unternehmen selbst als Opfer , da sie nur die Plattform bieten würde - und die Aktion mit der Einführung eines " Key-Blocking-Tools " im vergangenen Jahr an mangelnder Resonanz seitens der Entwickler gescheitert war. Allem Anschein nach wollten nicht wirklich viele Studios mit G2A zusammenarbeiten oder der Aufwand war ihnen zu groß.Letztes aktuelles Video: Trailer