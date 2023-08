Factorio: Erweiterung Space Age wird 4 neue Planeten beinhalten

Factorio: Nicht nur größer, sondern auch besser

Das Industrie-Strategiespielbekommt ein fettes Update. Mit der neuen Erweiterungwerden vier neue Planeten mit unterschiedlichen Anforderungen eingeführt. Das bestätigten die Entwickler von Wube Software in ihrem Blog.Die Erweiterung war schon seit 2016 in Planung, als Factorio in den Early Access gegangen ist. Das Projekt hat sich dann aber als „erwiesen, um es einfach in die Version 1.0 des Spiels einzubauen“, schreibt Entwickler Michal Kovarík.Die Hauptkampagne des ursprünglichen Factorio endet damit – nachdem Ressourcen auf einem fremden Planeten abgebaut und Produktionsanlagen errichtet wurden –, dass einegeschossen wird, was den Start in ein neues Weltraumzeitalter symbolisieren soll.Hier setzt Space Age an, denn der Spieler kann im All nunerkunden. Die Reihenfolge sei dabei beliebig, da sich jedoch unterschiedliche Ressourcen auf den unbekannten Welten befinden, müsst ihr eure Strategien danach ausrichten. Auch reicht es nicht mehr, auf eurer „Heimatwelt“ lediglich eine Rakete zu bauen – ihr braucht mehrere, um mit diesen Materialien zu einer Weltraumstation zu liefern.Wube Software erklärt , dass es „bei der Version 2.0 nicht allein um die Erweiterung geht“, sondern auch Flugroboterverhalten, Steuerung für Zugsysteme und Blaupausen verbessert wurden. „Der Inhalt ist technisch gesehen eine Mod“, schreibt Kovarík. „Die, auch wenn sie die Erweiterung nicht haben.“ So gebe es auch die Möglichkeit, von seinem bestehenden Spielstand mit abgeschlossener Kampagne gleich ins Space Age zu starten, „aber der beste Weg, es zu erleben, ist, Space Age von Anfang bis Ende zu spielen“, heißt es im Factorio-Blog.Einen Wermutstropfen gibt es jedoch. Bis zum Release des Updates wird wohl. Bis dahin wird das Entwicklerteam die wartenden Fans jedoch jeden Freitag auf ihrem Blog darüber informieren, wie die Entwicklung läuft und was genau wir vom Update erwarten können. Dass sich, in dem der Titel nur knapp an der Platin-Auszeichnung vorbeirauschte.