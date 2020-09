Wartile: Complete Edition: Wikinger rüsten sich für den Angriff auf die Switch

Am 24. September 2020 werden Deck13 und Playwood Project die bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erschienene Wikinger-Strategie Wartile inklusive aller bisherigen DLCs (auch Hel's Nightmare) ebenfalls für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop , wo man die Complete Edition bereits auf die Wunschliste setzen kann, werden 24,99 Euro als Preis veranschlagt. In der Spielbeschreibung heißt es: "Stürzt euch in eine atmende, zum Leben erwachte Tabletopwelt in Form eines Videospiels. Das Spiel läd den Spieler in ein Miniaturuniversum ein, gespickt mit kleinen Abenteuern in wunderschön handgestalteten Kampfarnen im Diorama-Stil, welche an die nordische Mythologie angelehnt sind. Ganz im Zeichen der Wikinger geht es hier direkt zur Sache! Sammle deine Figuren für die Schlacht und schalte dir Neue frei. Statte sie mit Waffen und Rüstung aus, verbessere sie im Kampf und erspiele dir einzigartige Kampffähigkeiten, die du in folgenden Missionen zum Einsatz bringen kannst. Auf diese Weise kann man sich jeder taktischen Herausforderung stellen.Wartile ist nicht rundenbasiert, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Zum Einsatz kommt ein Cool-Down basiertes Pirnzip, bei dem alle Fraktionen gleichzeitig ziehen und kämfen können, jedoch für jede Einheit ein Cool-Down Timer existiert. Auf diese Weise ist es mehr ein rundenbasiertes System, bei dem die Runde parallel abläuft. Das sorgt dafür, dass zu bekannten Systemen auch noch eine zeitliche Komponente hinzu kommt: Taktische Entscheidungen müssen schnell getroffen werden, Einheiten müssen strategisch klug zur rechten Zeit platziert werden. Im Kern ist Wartile somit ein Spiel, bei dem es um taktisches Geschick und die richtige Positionierung geht. Reize die taktischen Möglichkeiten zusätzlich mit göttlichen Karten im Kampf aus. Göttliche Karten sind mächtige Kräfte, die durch das Erfüllen bestimmter Aufgaben freigeschaltet werden. Dein Kartendeck kannst du vor jedem Auftrag neu sortieren und dich so auf die Herausforderungen einstellen."Letztes aktuelles Video: Hels Nightmare