The Sinking City: Spielszenen-Video zeigt den Fall "A Delicate Matter" und das Ermittlungssystem in Aktion - 4Players.de

Frogwares hat ein knapp zwölf Minuten langes Video aus The Sinking City veröffentlicht. Gezeigt wird eine neue Mission für Ermittler Charles W. Reed. Diesmal geht es um einen Diebstahlfall (von Mr. Throgmorton), der mit obskuren Nuancen durchzogen ist. Im Laufe der Ermittlung muss Charles nach Hinweisen suchen, Spuren folgen, Verdächtige durch die Stadt jagen und etwaige Hindernisse beseitigen.Das Untersuchungssystem in The Sinking City soll auf einem Kernprinzip basieren: kein Händchenhalten. Es gibt keine Ziele auf einer Karte oder geradlinige Quests. Keine magischen Wegpunktmarkierungen sagen einem, wohin man gehen oder wo man suchen soll. Ziel soll es sein, dass die Spieler selbst denken, folgern und ihre eigenen (möglicherweise falschen) Schlussfolgerungen ziehen, anstatt nur praktischen Wegpunktmarkierungen zu folgen.Letztes aktuelles Video: A Delicate Matter - Commented GameplayDas storylastige Ermittlungsspiel wird am 27. Juni 2019 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unser großes, zweiteiliges Interview über das Geschichtenerzählen in einer offenen Spielwelt, die subtile Inszenierung von Horror und die Ermittlungstechniken ohne Händchenhalten und Wegpunktmarkierungen findet ihr hier und hier