The Sinking City: Lovecraft-Horror wird auch Switch-Spieler heimsuchen - 4Players.de

Frogwares hat auf der E3 2019 eine Switch-Umsetzung von The Sinking City angekündigt, die man in Eigenregie vertreiben will. Ein Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt. Laut Trailer soll es aber "bald" so weit sein. Auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint das Horrorabenteuer (zur Vorschau ) am 27. Juni.In der Spielbeschreibung heißt es: "The Sinking City ist ein Abenteuer- und Erkundungsspiel in einer offenen Welt, inspiriert vom Universum des H.P. Lovecraft, dem Meister des Horrors. Die halb überflutete Stadt Oakmont wird von übernatürlichen Kräften heimgesucht. Du bist ein Privatdetektiv und musst herausfinden, von was die Stadt und der Geist ihrer Bewohner besessen sind." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: E3 2019 Switch-Trailer