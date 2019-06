The Sinking City: Eigenes Pen-&-Paper-Rollenspiel in Kooperation mit Pegasus Spiele - 4Players.de

Mit "Schwarze Tiefen" erscheint in Zusammenarbeit mit Pegasus Spiele ein eigenes Pen-&-Paper-Rollenspiel, das im Universum von The Sinking City spielt. Käufer des Ermittlungsabenteuers von Frogwares und Bigben können "Schwarze Tiefen" kostenlos beim Kauf eines Exemplars des Spiels erhalten - bei teilnehmenden Händlern. Zu den teilnehmenden Händlern zählen unter anderem Gamestop, Müller, Expert, Libro (Österreich) und weitere Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Angaben wurden in der Pressemitteilung nicht gemacht."'Schwarze Tiefen' ist besonders für Neueinsteiger oder Spieler, die ein nicht allzu komplexes Regelwerk bevorzugen, geeignet. Das Pen-&-Paper-Rollenspiel wird drei mysteriöse Abenteuer, Charakterbögen, umfassende Erklärungen zum Universum und Regelwerk sowie ein Set vorgefertigter Charaktere beinhalten", heißt es.The Sinking City erscheint (zur Vorschau ) am 27. Juni 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Switch-Umsetzung ist geplant. Derweil haben die Entwickler auf ihrer Facebook-Seite ein kleines Rätsel gestartet.In der Spielbeschreibung heißt es: "The Sinking City ist ein Abenteuer- und Erkundungsspiel in einer offenen Welt, inspiriert vom Universum des H.P. Lovecraft, dem Meister des Horrors. Die halb überflutete Stadt Oakmont wird von übernatürlichen Kräften heimgesucht. Du bist ein Privatdetektiv und musst herausfinden, von was die Stadt und der Geist ihrer Bewohner besessen sind." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: E3 2019 Switch-Trailer