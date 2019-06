The Sinking City: Patch 1.02 für Konsole behebt Tearing-Probleme, PC läuft deutlich besser, Test kommt Freitag - 4Players.de

Wir hatten in den letzten Tagen beim Test von The Sinking City auf der PlayStation 4 Pro mit starkem Tearing zu kämpfen. Vor allem beim Drehen der Kamera wurde die Kulisse permanent von horizontalen Rissen beeinträchtigt. Mit dem gerade veröffentlichten Patch hat Frogwares diese großen Probleme dem ersten Anschein nach behoben. Trotzdem bleibt es auf der Konsole bei technischen Defiziten hinsichtlich der Bildrate, zudem gibt es weiter Rollrasen in naher Distanz, Pop-ups von Figuren oder Objekten sowie einige böse Clipping-Fehler.Auf dem Rechner läuft das von der Unreal Engine inszenierte Horror-Abenteuer in offener Welt deutlich besser, es gab auch keinerlei Tearing. Die Bildrate ist auf 60fps festgesetzt, aber komplett sauber sieht die Lovecraft-Welt am Rechner nicht aus. Schatten und Objekte werden auch in höchster Performance bei maximaler Sichtweite manchmal zu spät eingeblendet und es gab kleinere Slowdowns. Ihr könnt die Maus- und Tastatur-Steuerung anpassen oder eine festgelegte Gamepad-Eingabe nutzen und es gibt Widescreen-Unterstützung.The Sinking City wurde komplett auf Deutsch inklusive Sprachausgabe lokalisiert und erscheint am 27. Juni für PC, PS4 sowie Xbox One. Unser Test ist für Freitag in Arbeit.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Switch-Trailer