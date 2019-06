The Sinking City: Die Horror-Ermittlungen auf PC, PS4 und Xbox One haben begonnen - 4Players.de

Screenshot - The Sinking City (PC) Screenshot - The Sinking City (PC) Screenshot - The Sinking City (PC) Screenshot - The Sinking City (PC) Screenshot - The Sinking City (PC) Screenshot - The Sinking City (PC)

Frogwares und Bigben Interactive haben das Horror-Adventure The Sinking City für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die auf der E3 2019 angekündigte Switch-Umsetzung soll im Lauf des Jahres folgen. Spielbeschreibung des Herstellers: "The Sinking City ist ein in den 1920er Jahren angesiedeltes Action- und Ermittlungsabenteuer, das von den Werken H.P. Lovecrafts inspiriert ist, dem Meister des Horrors. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Charles Reed, einem Privatdetektiv, der nach Oakmont, Massachusetts kommt, um die Ursache einer übernatürlichen Flut aufzudecken. In der drückenden, von Verfall geprägten Atmosphäre der Stadt, muss der Spieler herausfinden, was den Ort und den Verstand ihrer Bewohner in Besitz genommen hat.Während des gesamten Abenteuers muss Charles auch auf die eigene geistige Gesundheit achten, sonst riskiert er Opfer seiner Visionen zu werden. Auf seinem Weg zur Lösung wird Charles mit Entscheidungen konfrontiert, die ihn bis ins Mark treffen - und schwerwiegende Konsequenzen für die Stadt haben, die nur noch ein Schatten ihrer selbst ist." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer