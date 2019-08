The Sinking City: Spielszenen und Details zur Switch-Umsetzung - 4Players.de

Frogwares hat das erste Video mit Spielszenen aus The Sinking City für Nintendo Switch veröffentlicht. Die Entwickler versprechen eine aufwändige Umsetzung mit vielen Verbesserungen - auch auf Basis des Spieler-Feedbacks."Wir haben unser Bestes getan, um das Spiel zu optimieren und sicherzustellen, dass es mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde läuft. Wir haben auch die Kämpfe ein wenig verbessert (...) Waffen haben jetzt neue Schussgeräusche, überarbeiteten Rückstoß und neue visuelle Effekte. Wir haben auch unser Bestes getan, um das Spiel durch das Feedback der Spieler zu verbessern. So wurden einige Dinge wie das Verhalten von Menschenmassen und die Fußgänger-KI optimiert, ebenso wie allgemeines Feintuning und Bugfixing", sagte Serge Chervonnyi (Game Producer).Ob die Neuerungen und Verbesserungen auch für die anderen Versionen von The Sinking City auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen werden, ist noch unklar.