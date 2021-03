The Sinking City: Nacon (Publisher) soll angeblich illegale Version auf Steam veröffentlicht haben

Der Zoff zwischen Nacon (Publisher) und Frogwares (Entwickler) um The Sinking City geht weiter. Laut Angaben der Entwickler soll Nacon eine illegale, gecrackte und modifizierte Version von The Sinking City auf Steam hochgeladen und zum Verkauf aufgeboten haben. Es soll bereits der dritte Versuch von Nacon sein, das Spiel ohne Beteiligung von Frogwares auf Steam zu veröffentlichen, was sie als illegal ansehen und als Vertragsbuch werten.Im Statement heißt es: "Steam ist eine der aufgeführten Vermarktungsplattformen im Vertrag zwischen Frogwares und Nacon. Aber seit der Veröffentlichung des Spiels haben die rechtswidrigen Handlungen von Nacon Frogwares gezwungen, sein Eigentum zu verteidigen und vor der französischen Justiz wegen ausbleibender Zahlungen und Versuchen, unsere IPs zu stehlen, etc. zu reagieren, was wir bereits im August 2020 in einem öffentlichen Brief geschildert hatten. Seitdem hat Nacon versucht, Frogwares durch den Einsatz ihrer Anwälte zu zwingen, eine neue Master-Version des Spiels zu liefern. Die französische Justiz hat die Forderungen von Nacon zweimal abgelehnt, zuerst im Juli 2020 und dann im Oktober 2020 in der Berufung. Die endgültige Entscheidung, ob Frogwares verpflichtet ist, die von Nacon geforderte Steam-Version zu liefern, soll in den nächsten Monaten oder gar Jahren noch vor Gericht entschieden werden."Frogwares schreibt weiter, dass der CEO von Nacon sie unter Druck gesetzt hätte, das Spiel auf Steam zu veröffentlichen. Nacon berief sich dabei auf ihr Recht als Vertragspartner. Frogwares kam der Aufforderung nicht nach und so hat Nacon allem Anschein nach eine Version des Spiels bei Gamesplanet gekauft und dann bei Steam zum Release eingereicht, aber Frogwares konnte die Veröffentlichung verhindern. Der dritte Versuch der Veröffentlichung des Spiels auf Steam fand in der vergangenen Woche statt und kam bei Steam durch, was Frogwares wunderte. In einem Bericht stellen sie im Detail dar, welche Veränderungen der Publisher an dem Spiel vorgenommen hat, um es auf Steam veröffentlichen zu können - inklusive der Entfernung bestimmter Logos, ohne aber die digitale Signaturen komplett entfernen zu können. Frogwares wertet den Versuch als Betrug und Diebstahl. Auch die betreffenden "Hacker", die das Spiel modifizieren sollten, wurden laut Frogwares entlarvt. Frogwares : "Nacon hat entschieden, unser Spiel zu stehlen (...) und sie hinterließen riesige digitale Fußabdrücke. Nacon hat bewiesen, dass sie bereit sind, alles Mögliche zu tun, um ihren Interessen zu dienen, einschließlich illegaler Aktionen. Sie ignorierten die Entscheidung der Justiz und umgingen sie, indem sie The Sinking City illegal kopierten, um ihre Partner, in erster Linie Steam, zu täuschen. (...) Es gibt Langzeitschäden, um die wir uns kümmern müssen, Nacon hat unsere Daten entpackt, unseren Quellcode gestohlen und verwendet. Nacon kann eine neue Version von The Sinking City unter Verwendung unserer Assets erstellen; sie können unsere Inhalte und unsere Tools weiterverkaufen, wiederverwenden, recyceln usw. (...) Der Eigentümer von Nacon, Alain Falc, wird sich den rechtlichen Konsequenzen seiner Entscheidung stellen müssen, Frogwares Eigentum zu rauben."Nacon hat noch keine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben. Anfang Januar 2021 gab Nacon jedenfalls bekannt, dass sie einen Erfolg vor Gericht erzielt hätten und das Spiel wieder öffentlich verfügbar gemacht werden müsste ( wir berichteten ).