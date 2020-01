The Turing Test: Ab Februar können sich auch Switch-Spieler den Sci-Fi-Rätseln stellen

Screenshot - The Turing Test (Switch) Screenshot - The Turing Test (Switch) Screenshot - The Turing Test (Switch) Screenshot - The Turing Test (Switch) Screenshot - The Turing Test (Switch) Screenshot - The Turing Test (Switch) Screenshot - The Turing Test (Switch)

Bulkhead Interactive und Square Enix Collective werden das bereits für PC und Xbox One (zum Test ) sowie PlayStation 4 erschienene und auf dem Jupitermond Europa verortete Sci-Fi-Rätselspiel The Turing Test am 7. Februar 2020 für 19,99 Euro auch auf Nintendo Switch veröffentlichen. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Ava Turing, einer Ingenieurin der International Space Agency (ISA), die "ausgesandt wird, die Ursache für das Verschwinden der Bodencrew zu ergründen.""Die Begeisterung der Spieler zum Release von THE TURING TEST war für unser kleines Team überwältigend. Und jetzt, drei Jahre später, in der Lage zu sein, dieses Erlebnis einer weiteren Gruppe von neuen Spielern näher zu bringen, ist unglaublich aufregend. Wir können es kaum erwarten, diese Momente des Rätselns, der Erkundung und Entdeckung mit einem ganz neuen Publikum auf Nintendo Switch zu teilen!", so Lead Designer Howard Philpott. Auf Steam wird aktuell übrigens ein Rabatt von 80 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von The Turing Test gewährt (3,99 Euro statt 19,99 Euro).Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer