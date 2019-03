Oddworld: Soulstorm: Ingame-Zwischensequenz aus dem neuen Abenteuer von Abe - 4Players.de

Nach längerer Sendepause meldete sich das Studio Oddworld Inhabitants bei der Unity-Keynote (Game Engine) auf der Game Developers Conference 2019 mit einem Lebenszeichen von Oddworld: Soulstorm zurück. Präsentiert wurde eine Ingame-Zwischensequenz aus dem neuen Abenteuer von Abe.Oddworld: Soulstorm soll 2020 veröffentlicht worden. Die Plattformen wurden noch nicht spezifiziert. Die Entwickler versprechen eine komplett neue Geschichte, die von der ursprünglichen Geschichte inspiriert wurde und u. a. eine fragile Gesellschaft thematisiert, die an ihre Grenzen stieß. Zudem will man mit einem großen visuellen und filmischen Sprung neue Wege in Sachen Präsentation und Inszenierung einschlagen. Intelligente Mechanismen, abgedrehte Apparaturen und "hochexplosive Hinterhältigkeit" werden ebenfalls erwähnt.Letztes aktuelles Video: A Glimpse of a Cinematic