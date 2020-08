Oddworld: Soulstorm: Publisher Microids bringt Disc-Versionen für PS4 und PS5 in die Läden

Der französische Publisher Microids hat einen Co-Publishing-Deal verkündet, um das Action-Adventure Oddworld: Soulstorm als Disc-Fassung in den Handel zu bringen. Wie das Unternehmen soeben mitteilte, hat man sich mit Entwickler Oddworld Inhabitants zusammengetan, um die Fassungen für PlayStation 4 und 5 in physischer Form zu veröffentlichen.Im Konsolenbereich erscheint das Spiel also vorerst zeitexklusiv auf Sonys Konsolen und auch auf dem PC gibt es eine Exklusivität (in Download-Form): Dort erscheint das Spiel im Epic-Store. Genaue Termine stehen noch nicht fest - das Jahr 2020 als Release-Zeitraum allerdings schon.Microids arbeitete bereits bei den Switch-Fassungen von Oddworld: Stranger’s Wrath Oddworld: Munch’s Oddysee und Oddworld: New ‘n’ Tasty! mit dem Entwickler zusammen.Letztes aktuelles Video: PS5Ankündigung