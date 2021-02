Oddworld: Soulstorm: Erscheint Anfang April; kostenlos für PS-Plus-Nutzer

Die Oddworld Inhabitants hatten ihr kommendes Spiel Oddworld: Soulstorm noch bei den Game Awards 2020 aufs Frühjahr 2021 verschoben. Bei der "State of Play"-Präsentation am Donnerstagabend wurde allerdings ein Release-Datum spezifiziert: Am 6. April erscheint das Spiel für die PlayStation 4 und 5. PS Plus-Nutzer können es sogar von Anfang an kostenlos spielen.Auch diesmal gab es einen allgemein gehaltenen Mix mit Spielszenen und verschiedenen Mechaniken aus dem Action-Adventure zu sehen, den wir vermutlich in Kürze nachreichen werden. Dabei wurde z.B. der per DualSense-Controller spürbare Herzschlag hervorgehoben - oder auch die über 1000 Mudokons, die es inmitten fies rotierender Industriefallen und beim Krabbeln durch Grotten zu retten gibt.Letztes aktuelles Video: Epic Games Store Spring Showcase Trailer