Oddworld: Soulstorm: Listige Spielszenen von der Future Games Show

Kurz vorm Start von Oddworld: Soulstorm am 6. April haben die Oddworld Inhabitants noch einmal frische Eindrücke aus dem Spielablauf des Action-Adventures veröffentlicht. Darin erklärt Lorne Lanning u.a., wie man einen Zug kapert und sich vorher durch die dazugehörige Station bewegt - an Scharfschützen vorbei und mit Klettertouren an streng bewachten Türmen.So lässt sich etwa der Dampf als Deckung nutzen, zumal auch das ausufernde Crafting-System erneut zum Einsatz kommt. Neben den Konsolenfassungen für PlayStation 4 und 5 erscheint übrigens auch die später bestätigte PC-Version bereits am 6. April.Letztes aktuelles Video: State of Play 25022021