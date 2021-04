Oddworld: Soulstorm: Der "echte" Nachfolger von Abe's Oddysee steht in den Startlöchern

Windows 7 64 Bit

Intel Quad Core 1,7 GHz oder vergleichbar

8 GB RAM

Nvidia GTX 670 oder vergleichbar

Windows 10 64 Bit

Intel Quad Core 2,3 GHz oder vergleichbar

16 GB RAM

Nvidia GTX 970 oder vergleichbar

Am 6. April 2021 wird die digitale Version von Oddworld: Soulstorm für PC, PS4 und PS5 erscheinen. Das Spiel ist der "echte" Nachfolger von Oddworld: Abe's Oddysee (später neu aufgelegt als Oddworld: New 'n' Tasty ), denn Oddworld: Abe's Exoddus wurde in lediglich neun Monaten entwickelt und war nicht das Spiel, das sich Lorne Lanning und Sherry McKenna eigentlich als Fortsetzung von Abe's Oddysee vorgestellt hatten. Passend zur anstehenden Veröffentlichung haben die Entwickler vier thematische Trailer-Videos bereitgestellt, in denen bestimmte Spielaspekte kurz präsentiert werden. Zu sehen sind die Umgebungen, Beute & Crafting, Schleichen und die Followers.Die digitale PS5-Version wird für PlayStation-Plus-Mitglieder im April kostenlos sein. Diese PS-Plus-Version wird man aber nicht auf einer PlayStation 4 spielen können. Die Käufer der digitalen Version des Spiels auf einer PS4 erhalten aber ein kostenloses Update für die PS5-Version. Die gleiche Upgrade-Möglichkeit gilt für etwaige Käufer der physischen PS4-Version, die ab dem 6. Juli im Handel erhältlich sein.Systemanforderungen der PC-VersionMinimumEmpfohlen