Oddworld: Soulstorm: Wird für Xbox-One-Konsolen und Xbox Series X|S umgesetzt

Microids, Oddworld Inhabitants und astragon haben Oddworld: Soulstorm ab 35,99€ bei kaufen ) auch für Xbox-One-Konsolen und Xbox Series X|S angekündigt. Ein Releasezeitraum wurde aber nicht genannt. Neben den für die PlayStation 5 und PlayStation 4 bereits erhältlichen Retail-Editionen werden Oddworld-Fans dann auch für Xbox im Handel fündig.Microids: "Seit dem Release von Oddworld: Soulstorm am 6. April hat Oddworld Inhabitants fleißig auf das Feedback und die Vorschläge der Spieler:innen gehört und sieben Updates veröffentlicht, um das Spielerlebnis zu verbessern. Das Studio freut sich sehr darüber, dass Oddworld: Soulstorm auf allen Plattformen bereits immens durch Fehlerbehebungen, Beseitigung von Bugs, Anpassung des Leveldesigns und der Spielbalance sowie durch Quality of Life-Verbesserungen verfeinert wurde. Die Xbox Series X|S- und Xbox One-Versionen werden nun schon zum Release von der ganzen Palette an Fehlerbehebungen und Verbesserungen profitieren."Letztes aktuelles Video: VideoTest