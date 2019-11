Mosaic: PC-Version erscheint Anfang Dezember - 4Players.de

Mosaic erscheint am 5. Dezember via Steam und GOG für den PC zum Preis von 20 Euro. Das hat Krillbite Studio (Among The Sleep) nach Angaben von RockPaperShotgun bekannt gegeben. Zuvor wurde das Spiel bereits für iOS sowie Android veröffentlicht und ist auch beim Abo-Service Apple Arcade vertreten. Die PS4-Version, die sich ebenfalls in Arbeit befinden sollte, wird jedoch nicht erwähnt und dürfte demnach erst später erscheinen.Das Spiel dreht sich primär darum, den tristen Büroalltag zu erleben. "Das ist kein fröhliches Spiel", fasste CEO Jon Cato Lorentzen die anvisierte Wahrnehmung zusammen. "Es ist wie das echte Leben. Du musst das Glück dort suchen, wo es möglich ist."Letztes aktuelles Video: E3 Trailer 2019