Circa Infinity: Hypnotischer Zirkel-Plattformer auf Konsolenkurs

Der bereits für PC, iOS sowie Android erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Zirkel-Plattformer Circa Infinity soll 2021 auch für Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wie der New Yorker Entwickler Kenny Sun und Indie-Publisher RedDeerGames bekanntgeben In Circa Infinity versucht man Ring für Ring zum Kern eines Kreises vorzudringen und Gegnern auszuweichen, während Geschwindigkeit und Schwierigkeit stetig zunehmen. Insgesamt gilt es 50 Levels und fünf Bosse zu bewältigen. Interessierte können via Steam und itch.io eine kostenlose Demo der hypnotischen Non-Stop-Action ausprobieren oder sich via Google Play und App Store die auf free-to-play setzende Mobil-Fassung herunterladen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer One XBS Switch