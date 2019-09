A Duel Hand Disaster: Trackher: Switch-Umsetzung der ungewöhnlichen Split-Screen-Action hat abgehoben - 4Players.de

Aktualisierung vom 4. September 2019, 08:10 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 28. August 2019, 09:55 Uhr:

Inzwischen haben die Ask an Enemy Studios A Duel Hand Disaster: Trackher für Switch veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 8,99 Euro zu Buche.Die texanischen Ask an Enemy Studios wollen ihre seit zwei Jahren im Early Access auf Steam befindliche Twinstick-Action A Duel Hand Disaster: Trackher am 3. September 2019 auch in Europa für Nintendo Switch veröffentlichen. Die von den Machern als "Split-Screen Single-Player Twin-Stick Risk'em-Up" bezeichnete Arcade-Action kann bereits mit zehn Prozent Rabatt im eShop vorbestellt werden (8,09 Euro statt 8,99 Euro). Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One befinden sich ebenfalls in Arbeit.Im Spiel muss man via geteiltem Bildschirm gleichzeitig zwei Raumschiffe im Auge behalten: Auf der linken Seite scrollt das Bild vertikal, während man den "HR-D Destroyer" ausweichend am unteren Rand bewegt und schießt. Dabei ist lediglich der sammelbare Treibstoff relevant, da man nicht zerstört, sondern lediglich außer Betrieb gesetzt werden kann. Auf der rechten Seite geht es hingegen mit dem "DF-R Reclaimer" mit 360-Grad-Freiheit um Leben und Tod. Zudem kann man mit dem Reclaimer gesammeltes Material in Sprit für den Destroyer umwandeln, damit er wieder einsatzfähig ist. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer