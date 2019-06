Phoenix Point: Alien-Invasion beginnt Anfang September; auch auf Xbox One - 4Players.de

Nach mehreren Verschiebungen steht der Releasetermin nun fest. Phoenix Point wird am 3. September 2019 für PC und Mac erscheinen. Das Strategiespiel rund um eine Alien-Invasion von XCOM-Erfinder Julian Gollop bei Snapshot Games wird ein Jahr lang exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein. Darüber hinaus ist eine Xbox-Version angekündigt worden, die ebenfalls im September erscheinen wird.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer - Next LifeAusführlichere Einblicke in eine technisch kaum optimierte Version (Ruckler, Lags etc.) gibt das folgende Video aus der "Backer Build 4" (Stand: April 2019)."Phoenix Point ist das neue Strategiespiel des Machers der original X-COM-Serie. Es verbindet rundenbasierte Taktik mit weltumspannender Strategie im Kampf gegen eine furchteinflößende außerirdische Bedrohung. Dein Gegner mutiert und entwickelt sich, um sich an deine Taktiken anzupassen und sorgt so für eine Bandbreite an Herausforderungen und Überraschungen auf dem Schlachtfeld."