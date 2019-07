Phoenix Point: Alien-Invasion auf Dezember 2019 verschoben - 4Players.de

Das schon mehrfach verschobene Phoenix Point von Snapshot Games ist wieder verschoben worden. Die Alien-Invasion des XCOM-Erfinders Julian Gollop soll nun im Dezember 2019 erscheinen. Bisher sollte es am 3. September 2019 erhältlich sein.In dem Statement heißt es, dass sie noch mehr Zeit brauchen würden, damit Phoenix Point ihren "hohen Ansprüchen" gerecht werden könne. Außerdem wollen sie Crunch-Phasen bei der Entwicklung vermeiden. Sie bedauern diese Verschiebung sehr, betrachten sie aber als nötig. Derweil soll "Backer Build 5" am 3. September 2019 für die jeweiligen Fig-Unterstützer und Early-Access-Käufer zur Verfügung stehen.Da sich die Bildwiederholrate in den letzten Alpha-Versionen ziemlich schwach und instabil präsentierte, ist die Verschiebung sicherlich eine gute Idee.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer - Next Life