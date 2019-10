Phoenix Point: Entwickler erläutern die Unterschiede zwischen ihrem Spiel und der XCOM-Reihe - 4Players.de

Snapshot Games hat mittlerweile das dritte Video aus der Reihe "Phoenix Point for XCOM Fans" veröffentlicht, in dem die Entwickler auf die Unterschiede zwischen ihren taktischen Runden-Gefechten bei Phoenix Point und der XCOM-Reihe von Firaxis Games eingehen. Im ersten Video geht es um das Aktionspunktesystem (Bewegung und Angriff). Der zweite Clip stellt die ballistische Simulation der Geschosse in den Vordergrund. Im dritten und bisher letzten Bewegtbildmaterial wird das offene Inventar präsentiert.Die Alien-Invasion des XCOM-Erfinders Julian Gollop soll im Dezember 2019 erscheinen und ein Jahr lang exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein. Es wird derweil spekuliert, dass die mehrfache Verschiebung des Strategiespiels hauptsächlich mit Problemen durch die zerstörbare Umgebung und die Reaktionen der Computerintelligenz auf die Veränderung des Schlachtfeldes zusammenhängen dürften - sowie etwaigen Performance-Macken.Phoenix Point ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, in dem man - wie beim X-COM-Klassiker und der Neuauflage von Firaxis - gegen eine Alienbedrohung auf der Erde kämpft, die durch ein Virus freigesetzt wurde. Im Jahr 2057 haben die Außerirdischen die Menschheit stark dezimiert. Die letzten Menschen leben in vereinzelten Enklaven und hoffen auf die Rettung durch das Phoenix Project. Ungefähr 80 bis 90 Prozent der Spielzeit soll man in den taktischen Schlachten verbringen, die rundenbasiert ablaufen werden.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer - Next Life