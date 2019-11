Phoenix Point: Erscheint im Dezember PC und 2020 für Xbox One sowie PS4 - 4Players.de

Die Runden-Strategie Phoenix Point von Snapshot Games wird laut Gematsu.com am 3. Dezember für den PC erscheinen (via Epic Games Store). Auch für die Xbox One-Fassung und die mittlerweile angekündigte PlayStation-4-Umsetzung lässt sich jetzt etwas besser absehen, wann der Startschuss fallen wird.Auf Microsofts Konsole soll es im ersten Quartal des kommenden Jahres soweit sein; die PS4-Umsetzung folgt irgendwann im Jahr 2020. Zu Editionen, Season-Pass, etc. wurden folgende Angaben gemacht:





"Base Edition ($39.99)



Phoenix Point digital download

Digital game manual





Deluxe Edition ($59.99)



Phoenix Point digital download

Digital game manual

Desktop wallpaper

Alien “Living Gun” set (digital in-game item)

Alien Chitin armor set (digital in-game item)

Digital art book

The Compendium





Ultra Edition ($79.99)



Phoenix Point digital download

Digital game manual

Desktop wallpaper

Alien “Living Gun” set (digital in-game item)

Alien Chitin armor set (digital in-game item)

Digital art book

The Compendium

Season Pass







Season Pass ($29.99)



DLC 1: Blood and Titanium ($4.99 separately)

DLC 2: Legacy of the Ancients ($9.99 separately)

DLC 3: Festering Skies ($9.99 separately)

DLC 4 ($4.99 separately)

DLC 5 ($9.99 separately)





Pre-Order Bonus



Digital soundtrack

Mokushi – AM3 digital album"

