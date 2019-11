Phoenix Point: Launch-Details zur PC-Version; Koch Media vertreibt die Konsolen-Box-Editionen - 4Players.de

Koch Media (Deep Silver; zugehörig zur Embracer Group, ehemals THQ Nordic AB) wird als Vertriebspartner bzw. Publisher der physischen Box-Editionen von Phoenix Point fungieren. Die Umsetzung für Xbox One ist für das 1. Quartal 2020 geplant . Das Strategiespiel des XCOM-Erfinders Julian Gollop soll irgendwann später 2020 für PlayStation 4 erscheinen. Genauere Termine wurden nicht mitgeteilt.Phoenix Point wird am 3. Dezember 2019 um 20 Uhr im Epic Games Store für PC erscheinen . Unterstützer via Fig oder CrowdOx sowie Käufer im Snapshot-Games-Store sollen den Keycode im Laufe dieser Woche erhalten. Gleiches gilt für die Season-Pass-Keys. Käufer/Unterstützer, die vor dem 12. März 2019 zugeschlagen haben, erhalten einen Season-Pass-Key kostenlos. Zeitgleich zum Release im Epic Games Store soll das Spiel im Xbox Game Pass für PC erscheinen - aufgrund der Zertifizierung bei Microsoft könnte sich der Release aber geringfügig verzögern.Phoenix Point ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, in dem man - wie beim X-COM-Klassiker und der Neuauflage von Firaxis - gegen eine Alienbedrohung auf der Erde kämpft, die durch ein Virus freigesetzt wurde. Im Jahr 2057 haben die Außerirdischen die Menschheit stark dezimiert. Die letzten Menschen leben in vereinzelten Enklaven und hoffen auf die Rettung durch das Phoenix Project.Letztes aktuelles Video: Phoenix Project Trailer