Phoenix Point: Launch-Trailer: Der Kampf gegen die Alienbedrohung - 4Players.de

Die Entwickler von Phoenix Point (Snapshot Games) wollen mit dem folgenden Launch-Trailer auf den Verkaufsstart des Strategiespiels auf dem PC einstimmen.Phoenix Point wird am 3. Dezember 2019 um 20 Uhr im Epic Games Store für PC erscheinen. Die Keycodes sollen den Projekt-Unterstützern (Fig, CrowdOx und Käufer im Snapshot-Games-Store) gestern Abend zugeschickt worden sein, aber bei vielen Unterstützern ist der Code von Snapshot Games bisher nicht angekommen . Käufer/Unterstützer, die vor dem 12. März 2019 zugeschlagen haben, sollen einen Season-Pass-Key kostenlos erhalten. Zeitgleich zum Release im Epic Games Store soll das Spiel im Xbox Game Pass für PC erscheinen - aufgrund der Zertifizierung bei Microsoft könnte sich der Release aber geringfügig verzögern. Die Umsetzung für Xbox One ist für das 1. Quartal 2020 geplant. Das Strategiespiel des XCOM-Erfinders Julian Gollop soll irgendwann später 2020 für PlayStation 4 erscheinen.Phoenix Point ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, in dem man - wie beim X-COM-Klassiker und der Neuauflage von Firaxis - gegen eine Alienbedrohung auf der Erde kämpft, die durch ein Virus freigesetzt wurde. Im Jahr 2057 haben die Außerirdischen die Menschheit stark dezimiert. Die letzten Menschen leben in vereinzelten Enklaven und hoffen auf die Rettung durch das Phoenix Project.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer