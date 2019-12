Phoenix Point: Der Kampf gegen die Alien-Invasion des XCOM-Erfinders hat begonnen - 4Players.de

Snapshot Games hat Phoenix Point nach mehreren Verschiebungen (ursprünglich war Ende 2018 angedacht) im Epic Games Store veröffentlicht. Die Standard Edition ist zum Preis von 39,99 Euro für PC und Mac erhältlich. Neben der Deluxe Edition für 59,99 Euro (mit einer Reihe digitaler und Spiel-Boni) wird die Ultra Edition zum Preis von 79,99 Euro (mit allen Inhalten der Deluxe Edition sowie dem Saison Pass) angeboten. Der Saison Pass umfasst mindestens fünf DLCs. Käufer/Unterstützer (Fig, CrowdOx und Snapshot-Games-Store), die vor dem 12. März 2019 zugeschlagen haben, sollen einen Season-Pass-Key kostenlos erhalten. Das Spiel wird ungefähr ein Jahr exklusiv im Epic Games Store verfügbar sein.Im Xbox Game Pass für PC ist Phoenix Point aktuell noch nicht erhältlich, soll aber zeitnah folgen. Die Umsetzung für Xbox One ist für das 1. Quartal 2020 geplant. Das Strategiespiel des XCOM-Erfinders Julian Gollop soll irgendwann später 2020 für PlayStation 4 erscheinen. Unser Test befindet sich in Arbeit, wird aber noch Zeit in Anspruch nehmen, weil wir erst heute loslegen konnten."Phoenix Point bietet eine neue Art rundenbasierter Strategie-Gefechte mit globalem Management der Streitkräfte: Spieler planen Einsätze, erforschen neue Technologien und schließen Bündnisse, um den Planeten zu vereinen – oder sie vernichten ihre Gegner. Spieler passen ihren Trupp an und setzen ihn auf Schlachtfeldern auf der ganzen Welt ein – mit dynamischen Aufgaben und zerstörbaren Umgebungen. Prozedural generierte Karten, verzweigte Handlungsstränge mit unterschiedlichen Ausgängen und Gegner, die mutieren, um Taktiken entgegenzuwirken, bieten zahllose Herausforderungen sowie Überraschungen und sorgen dafür, dass keine Spielabläufe jemals gleich sind", schreibt der Hersteller.