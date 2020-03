Phoenix Point: Leviathan-Update und erster DLC "Blood and Titanium"

Für Phoenix Point sind der Patch 1.0.56049 (Leviathan) und die erste Download-Erweiterung "Blood and Titanium" (Einzelpreis: 4,99 Euro) veröffentlicht worden."Blood and Titanium" umfasst kybernetische bzw. bionische Augmentationen für die Phoenix-Point-Mitarbeiter und die Nebenfraktion "The Pure". Neue Story-Missionen, Zwischensequenzen, Waffen und Ausrüstungsgegenstände sind ebenso enthalten. Die Entwickler weisen darauf hin, dass einige narrative Missionen für "The Pure" nur zeitbegrenzt auf der Weltkarte verfügbar sind und so schnell wie möglich absolviert werden sollten, bevor sie verschwinden. Die mit den Einsätzen verbundenen Technologie-Belohnungen wird man aber auch auf andere Art und Weise (Diebstahl und Reverse Engineering) erlangen können. Mit einem kommenden Hotfix-Update soll die Verfügbarkeitsdauer der Missionen auch angezeigt werden.Das Leviathan-Update nimmt viele Veränderungen an der Waffen-Balance vor, sorgt für eine gleichmäßigere bzw. geschmeidigere Evolution der Gegner und verbessert die Abstimmung des Schwierigkeitsgrads auf den unterschiedlichen Stufen - vor allem "Einfach" soll deutlich leichter und verzeihender sein. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Blood and Titanium DLC Reveal