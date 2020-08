Phoenix Point: Cthulhu-Update überarbeitet zentrale Spielelemente

Für Phoenix Point ist das Cthulhu-Update veröffentlicht worden ( zum Change-Log ). Mit dem Update werden zentrale Spielelemente wie Schwierigkeitsgrade, Basisverteidigung, Erkundung und der Oneiric Delirium Index ("Doomsday Clock" bis die Pandoraner gewinnen) komplett überarbeitet. Außerdem werden pandoranische Forschung und Technologiebaum eingebaut, weswegen das Mutationssystem der Pandoraner ebenfalls angepasst werden musste. Die Entwickler empfehlen, nach den zahlreichen Änderungen einen neuen Speicherstand zu beginnen. Die nächsten Verbesserungen sollen mit dem "Arkham-Update" im September folgen.Im August soll dann der eigentlich für April geplante DLC #2 "Legacy of the Ancients" erscheinen. "Entdecke eine alte menschliche Zivilisation, die sich ihrer eigenen mutierten Bedrohung stellen muss und ihre Mittel und Erfahrungen in die Dienste des Phoenix-Projekts stellt. Neue Einheiten, Missionstypen, Forschungsmöglichkeiten, Karten, Waffen, Rüstungen und eine brutale Herausforderung."Letztes aktuelles Video: Blood and Titanium DLC Reveal