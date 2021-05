Phoenix Point: Festering Skies und Behemoth-Update (v1.11) veröffentlicht

Screenshot - Phoenix Point (PC) Screenshot - Phoenix Point (PC) Screenshot - Phoenix Point (PC) Screenshot - Phoenix Point (PC) Screenshot - Phoenix Point (PC) Screenshot - Phoenix Point (PC)

Für Phoenix Point ab 14,54€ bei kaufen ) sind die dritte Erweiterung Festering Skies (8,19 Euro) und das kostenlose Behemoth-Update (v1.11) veröffentlicht worden. Festering Skies ist auch im Expansion Pass für die Phoenix Point: Year One Edition enthalten.Festering Skies umfasst neue Missionen und ein Luftkampf-Minispiel in Anlehnung an das ursprüngliche X-COM (Abfangen von Alien-Luft-/Raumschiffen). Mit dem Behemoth-Update werden Veränderungen und Verbesserungen der zerstörbaren Objekte vorgenommen. So soll die Zerstörbarkeit in Hinblick auf das Material realistischer ausfallen (Holz, Metall, Beton). Um Stealth-Aktionen besser umsetzen zu können, wird die Wahrnehmungsreichweite der Gegner angezeigt, wenn man mit der Maus über den Gegner fährt. Auch kleinere Balance-Anpassungen von Fähigkeiten und Waffen stehen im Change-Log Produktbeschreibung von Phoenix Point - Festering Skies (DLC): "Der Himmel verdunkelt sich mit außerirdischen Schiffen, und das Phoenix-Projekt muss sich der Herausforderung gegen ihren bisher größten Feind im brandneuen Festering Skies DLC stellen. Treten Sie im neuen Abfangmodus gegen fliegende Pandoraner an: Erforschen Sie Flugzeuge, Waffen und Module, um den Angriffen der Pandoraner am Himmel entgegenzuwirken. Stelle dich neuen Feinden am Boden sowie neuen Missionen und einem völlig neuen Missionstyp. Außerdem bietet Festering Skies eine eigene, originelle Handlung und filmische Zwischensequenzen, und natürlich den Behemoth, eine monströse neue Bedrohung, die Sie stoppen müssen, bevor sie die Menschheit vernichtet - im wahrsten Sinne des Wortes."Letztes aktuelles Video: Festering Skies Release Trailer