Phoenix Point: Behemoth Edition: Termin der Konsolen-Umsetzungen

"Das komplette Phoenix Point (ab 21,99 € bei kaufen) -Erlebnis: Die Behemoth Edition enthält das komplette Spiel plus vier großer DLCs (Blood and Titanium, Legacy of the Ancients, Festering Skies und das kommende Corrupted Horizons) mit zusätzlichen Story-Missionen, Karten und anderen Gameplay-Boni, DLC-Waffenpaket und einer Reihe von Updates, Upgrades und von der Community inspirierten Quality-of-Life-Verbesserungen.

Optimiert für Konsolen: Überarbeitete Benutzeroberfläche und Gamepad-Steuerung, die speziell für Konsolen entwickelt wurden.

Intensive rundenbasierte Squad-Schlachten: Spieler setzen ihren Squad, bestehend aus vier oder mehr Soldaten und Drohnen in taktischen, rundenbasierten Schlachten ein. So hat man direkte Kontrolle über die Schüsse der Soldaten im Kampf dank deseinzigartigen Free-Aiming-Systems – feindliche Schwachstellen oder Waffen können punktgenau anvisiert werden.

Die Erde muss vor einer mutierenden außerirdischen Bedrohung verteidigt werden: Spieler nehmen es mit einer außerirdischen Bedrohung auf, die sich an die Taktik ihres Gegners anpasst und somit eine ständige Herausforderung darstellt. In intensiven Bosskämpfen tritt man gegen riesige Monster mit einzigartigen Fähigkeiten an, die präzise Planung und Ausführung erfordern.

The Geoscape Reborn: Die weltweiten Situationen und Konflikte müssen strategisch evaluiert werden, um Operationen zu planen und Ressourcen auf globaler Ebene zu verwalten.

Tiefgreifend und umfangreiche Soldatenentwicklung: Soldaten können mit einzigartigen Fähigkeiten und einer großen Auswahl an Waffen und Ausrüstung angepasst werden.

Welche Geheimnisse stecken hinter der Bedrohung?: Man erlebt eine komplexe Geschichte mit mehreren möglichen Enden und erfährt durch Erkundung, Diplomatie und Forschung mehr über die Ursprünge der Krise.

Diplomatischen Beziehungen: Durch die Entscheidungen der Spieler entscheiden sich die Beziehungen zu verschiedenen Fraktionen, die versuchen, die Erde zurückzuerobern. Bei Kooperation warten einzigartige Belohnungen wohingegen Opposition weitreichende Konsequenzen haben wird.

Kostenloses Next-Generation-Upgrade: Erlebe das Spiel in 4K|60 FPS auf PlayStation 5 und Xbox Series X mit einem kostenlosen Upgrade für PlayStation-4- und Xbox-One-Besitzer nach dem Launch."

Snapshot Games und Prime Matter (Koch Media) haben die Phoenix Point: Behemoth Edition angekündigt, die am 1. Oktober 2021 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Die Behemoth Edition enthält das Basisspiel, vier Erweiterungen (einschließlich DLC 4: Corrupted Horizons) und ein DLC-Waffenpaket. Das Next-Generation-Upgrade (PS4 -> PS5 bzw. Xbox One -> Xbox Series X/S) soll außerdem kostenlos zur Verfügung gestellt werden. DLC 4: Corrupted Horizons wird am 1. Oktober 2021 ebenfalls für PC erscheinen.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Behemoth Edition Reveal Trailer