The Legend of Bum-bo: Die Vorgeschichte zu The Binding of Isaac hat begonnen - 4Players.de

Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC) Screenshot - The Legend of Bum-Bo (PC)

Edmund McMillen, James Interactive und Ridiculon haben das als Prequel zu The Binding of Isaac konzipierte Rollenspiel The Legend of Bum-bo am 12. November 2019 für PC veröffentlicht. Die Umsetzungen für iOS und Nintendo Switch sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Auf Steam wird noch bis zum 19. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 71 Prozent von 349 Reviews positiv).In dem rundenbasierten Puzzle-Rollenspiel schlüpft man in die Rolle von Bum-Bo, der in zufallsgenerierten Dungeons auf der Suche nach Münzen ist, während er Gegner bekämpft und Rätsel löst. Seine Tasche benutzt er, um in Match-4-Manier (vier gleiche Elemente bilden) Glyphen zu formen, die offensive sowie defensive Angriffe erzeugen. Dabei werden bestimmte Arten von Mana gewonnen, die wiederum für Zaubersprüche nützlich sind. Jedes erfolgreiche Durchspielen schaltet weitere Gegenstände, spielbare Charaktere etc. frei.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC