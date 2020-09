Budget Cuts: Stealth-Action mit Portal-Mechanik schleicht sich auf PSVR

Spät aber doch: Das bereits 2018 für Valve Index, Windows Mixed Reality, HTC Vive und Oculus Rift (zum Test ) veröffentlichte VR-Stealth-Abenteuer Budget Cuts von Neat Corporation ist am 25. September 2020 über Neco Software auch für PlayStation VR erschienen - und zwar mit dem neuen Sony-exklusiven Bonuslevel "Panopticon" (wir berichteten ). Der Download via PlayStation Store kostet 24,99 Euro, wobei Mitglieder von PlayStation Plus aktuell 20 Prozent Rabatt erhalten und so nur 19,99 Euro zahlen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Budget Cuts ist ein VR-Schleichspiel, bei dem du dich durch Schnelligkeit, List oder Gewalt in spannenden, schmierigen Kämpfen ganz nach vorn arbeitest! Du arbeitest bei einem Megakonzern namens TransCorp und hast nur mit Papieren und Akten zu tun. Leider ist TransCorp darauf spezialisiert, kostensparende Roboter herzustellen, und auch dein Job wird bald in Gefahr sein. Während gerade wieder einer deiner Kollegen schreckensstarr in die Personalabteilung gezerrt wird, landet ein geheimnisvolles Paket auf deinem Schreibtisch. Wird es dir gelingen, deinen Job zu retten? Werde zum Büro-Spion und lass deinen inneren Ninja raus. Spannende Nahkämpfe, bei denen das Öl nur so spritzt. Schnelligkeit oder Geschicklichkeit bringen dich ans Ziel, aber im Rambo-Stil geht es auch. Von Anfang an auf raumfüllende virtuelle Realität ausgelegt."Letztes aktuelles Video: PSVRAnkündigung