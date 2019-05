Spacelords: Identity-Update und der Space Shop mit kosmetischen Anpassungen - 4Players.de

Für Spacelords (ehemals Raiders of the Broken Planet) ist das "Identity-Update" auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden. Das Update erweitert den Free-to-play-Shooter mit dem "Space Shop", in dem man sich kosmetische Anpassungen kaufen kann - zum Beispiel Skins für Waffen oder Charakter und Emotes. Darüber hinaus umfasst das Update monatliche Belohnungen, individuelle Bestenlisten basierend auf der Leistung des Spielers und das neue "Featured Player Highlight" zur Präsentation der "heroischsten Taten im Spiel"."Identity ist ein Schritt nach vorne beim Übergang von Spacelords zum frei zugänglichen Geschäftsmodell, das der wachsenden Spacelords-Community eine (...) Auswahl an optionalen kosmetischen Gegenständen bietet", kommentierte Enric Álvarez, Game Director. "Das Identity-Update ist der zweite Meilenstein in unserer ehrgeizigen Spacelords-Roadmap und wir werden Spacelords auch in den kommenden Monaten qualitativ hochwertige Inhalte hinzufügen, basierend auf dem Feedback der Spieler."Letztes aktuelles Video: Identity Trailer