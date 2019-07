Spacelords: Neuer Charakter Sööma verfügbar - 4Players.de

MercurySteam hat mit Sööma einen neuen Charakter für seine Mehrspieler-Action Spacelords veröffentlicht, die ursprünglich unter dem Namen Raiders of the Broken Planet erschien. Verkörpert wird die Figur von dem niederländischen Model Stefanie Joosten, die vor allem für ihre Rolle als Quiet in Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Aufmerksamkeit in der Spielewelt erregte. Sie leiht der kriegerischen Priesterin Sööma nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihre Stimme."Es war eine fazinierendes Unterfangen, an einem Charakter wie Sööma zu arbeiten", so Joosten. "Als MercurySteam mit der Idee zur Entwicklung eines neuen Raiders für Spacelords an mich herangetreten ist, war Sööma nur eine Konzeptgrafik. Dieses Konzept zu einem vollwertigen Charakter mit einer einzigartigen Persönlichkeit und einem eigenen Etos weiterzuentwickeln, ist in der Tat eine Erfahrung, die sich sehr gelohnt hat."Letztes aktuelles Video: Stefanie Joosten als Soeoema