All Walls Must Fall: Tech-Noir-Taktik infiltriert die Switch

Am 20. Januar 2021 haben Inbetweengames, Ultimate Games und ConsoleWay das bereits für PC (zum Test ) erschienene Taktikspiel All Walls Must Fall auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 27. Januar ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,99 Euro statt 9,99 Euro).In All Walls Must Fall hat der Kalte Krieg nie geendet. Über 150 Jahre bekriegen sich beide Seiten mithilfe von Zeitmanipulations-Technologie. Aus der Iso-Perspektive müssen die Spieler Zeitreise-Agenten durch Ost-Berlin schicken und ihre Handlungen sorgfältig planen, um die Missionen zu absolvieren, wobei die Aktionen und Musik miteinander verbunden sind, um einen Rhythmus-Action-Effekt zu erzielen. Das Geschehen läuft in pausierbarer Echtzeit, wobei nicht alle Missionen mit Gewalt gelöst werden müssen.Letztes aktuelles Video: Switch Trailer