Kathy Rain: Director's Cut erscheint Ende Oktober für PC, Switch und Mobile

"Erweiterte Handlung mit verlängertem Ende, Hunderten zusätzlichen Dialogzeilen und neuen Umgebungen zum Erkunden.

Mehrere neue Rätsel und kleine Zusätze und Änderungen bestehender Rätsel.

Vergrößerte Spielumgebungen füllen den gesamten Bildschirm in Breitbildauflösung ohne schwarze Balken an den Rändern.

Zahlreiche visuelle Verbesserungen, wie zum Beispiel mehr Charakteranimationen oder bessere Beleuchtungs- und Wettereffekte.

Die Maussteuerung wurde mit einer intuitiven Ein-Klick-Oberfläche optimiert.

Controller-Unterstützung, aber richtig! Lehn dich zurück und bewege Kathy mit der sanften und direkten Steuerung ohne nervigen Zeiger.

Erweiterter und neu abgemischter Soundtrack des Komponisten Daniel Kobylarz.

Fünf brandneue Motorraddesigns zum Freischalten und Anpassen des Katmobiles."

Raw Fury wird Kathy Rain ( ab 13,49€ bei kaufen ) : Director's Cut am 26. Oktober 2021 für PC, Switch und Mobile (Android & iOS) veröffentlichen. Der Director's Cut ist eine erweiterte Version des Point-&-Click-Adventure aus dem Jahr 2016. Ausgebaut werden u.a. die Story, die Rätsel, die Umgebungen (Breitbild-Unterstützung) und die Grafik.Neuerungen im Director's Cut (laut Hersteller):Publisher Raw Fury: "Kathy Rain spielt in den 1990ern und erzählt die Geschichte einer willensstarken Journalismus-Studentin, die sich mit ihrer bewegten Vergangenheit auseinandersetzt, als sie den mysteriösen Tod ihres kürzlich verstorbenen Großvaters untersucht. Ausgestattet mit ihrem Motorrad, einer Packung Zigaretten und einem Notizblock taucht Kathy in ein Geheimnis rund um ihre Heimatstadt ein und begibt sich auf eine erschütternde Reise voller emotionaler und persönlicher Wirren. Als sie der Spur aus Hinweisen folgt, die ihr Großvater hinterlassen hat, tauchen viele Fragen auf: Wonach hat Joseph Rain in jener Nacht vor all den Jahren wirklich gesucht? Warum war er danach nur noch ein Schatten seiner selbst und an einen Rollstuhl gefesselt? Welches Geheimnis hat eine junge Kunststudentin nach ihrem Selbstmord mit ins Grab genommen, und warum werden so viele Bewohner von Conwell Springs verrückt? Die Wahrheit ist düster und unheimlich und wartet darauf, von dir ans Licht gebracht zu werden ..."Letztes aktuelles Video: Directors Cut | Teaser Trailer