Sometimes Always Monsters: Nachfolger von Always Sometimes Monsters hat einen Releasetermin

Mit der angepeilten Veröffentlichung im Jahr 2016 hat es zwar nicht ganz geklappt, aber wie DualShockers meldet, hat Sometimes Always Monster jetzt einen Releasetermin: Im jüngst veröffentlichten Launch-Trailer datieren Vagabond Dog und Devolver Digital den Nachfolger von Always Sometimes Monsters auf den 2. April.Inhaltlich setzt man zwar auf das gleiche Konzept, vollzieht bei der Geschichte aber eine 180-Grad-Wende: Spielte man im Vorgänger noch einen Autor auf der verzweifelten Suche nach dem Durchbruch, schlüpft man hier in die Rolle eines erfolgreichen Schreiberlings, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird. Trotzdem wird man auch seinen Spielstand aus dem Vorgänger importieren dürfen - unabhängig davon, wie man dort seine Geschichte mit den zahlreichen Entscheidungen gestaltet hat.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer