A Maze.: ARTE bringt Vectronom und Frankenstein in die Hauptstadt - 4Players.de

Vom 10. bis zum 13. April 2019 findet das achte Indie Games Festival A MAZE. in Berlin statt. Mit dabei ist Publisher und Koproduzent ARTE, der angekündigt hat, mit den Entwicklern von Vectronom (Ludopium) und The Wanderer: Frankenstein's Creature (La Belle Games) in die Hauptstadt zu reisen, wo man die beiden Teams besuchen und deren Spiele antesten könne.Spielbeschreibung Vectronom: "In Vectronom müssen sich Spieler die Bewegungsmuster ihrer bunten Umgebung merken und Rätsel lösen, während sie in Würfelform zum Takt der Musik voran hüpfen. Als Zusammenarbeit zwischen ARTE und dem Kölner Indiestudio Ludopium, das sich auf Musikspiele und ludisch-audiovisuelle Installationen spezialisiert hat, wurde Vectronom kürzlich für den SXSW Gamer's Voice Award nominiert."Spielbeschreibung The Wanderer: Frankenstein's Creature: "Werfe einen ersten Blick auf die Demo des narrativen Abenteuerspiels The Wanderer: Frankenstein's Creature. Das Spiel von La Belle Games wurde für den diesjährigen A MAZE. Award nominiert und zeichnet sich durch eine besondere Art-Direction aus, die an alte, romantische Gemälde erinnert. Im Titel können Spieler ihre eigene Version des Mary Shelley Gothik Klassikers erleben, indem sie auf einer Reise durch Europa die Welt aus der Perspektive der legendären Kreatur erkunden."Das ARTE-Videospiel-Team, unter der Leitung von Adrien Larouzée, werde ebenfalls vor Ort sein, um über ihre Geschichte als Publisher und Koproduzent, ihre kommenden Spiele und ihre Strategie zu sprechen.Letztes aktuelles Video: Video-Reportage