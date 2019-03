Borderlands 3: Ankündigung im Rahmen der PAX East? - 4Players.de

Eine offizielle Ankündigung von Borderlands 3 oder einem Ableger der Reihe steht offenbar unmittelbar bevor: Zum einen haben Gearbox Software und 2K einen Teaser-Trailer mit der Bezeichnung Mask of Mayhem veröffentlicht, bei dem die Referenzen an das Universum nicht zu übersehen sind. Zum anderen wird in diesem Zusammenhang auch auch auf einen Livestream auf Borderlands.com verwiesen, der morgen im Rahmen der PAX East um 19 Uhr startet und auf dem man mehr erfahren soll.Zuletzt war Randy Pitchford der Meinung , dass der Comic-Stil manche potenziellen Käufer abgeschreckt haben könnte. Tatsächlich gibt es in dem Teaser auch keinen einzigen Hinweis darauf, dass man diesen Cartoon-Stil beibehalten will, der eigentlich eines der Markenzeichen der Serie darstellt.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer Mask of Mayhem