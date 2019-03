Borderlands 3: Gearbox kündigt offiziell dritten Teil der Looter-Shooter-Saga an - 4Players.de

Wie erwartet hat Gearbox Software im Rahmen eines Vortrags auf der PAX East Borderland 3 angekündigt und "das Jahr von Borderlands" ausgerufen. Neben dem Ankündigungstrailer, der bereits die ersten Eindrücke von Spielwelt und Figuren im gewohnten Cartoon-Stil vermittelt, gibt es bisher allerdings nur wenige Informationen, was man im dritten Teil des Looter-Shooters erwarten darf. Die Szenen lassen aber auf die typische Koop-Action mit bis zu vier Kammer-Jägern und Vehikel-Kämpfe schließen. Zudem ist durch all die möglichen Kombinationen von mehr als einer Millarde Waffen die Rede und auch die Spezialfähigkeiten der Charaktere wirken wieder ziemlich ausgefallen.Für konkrete Informationen muss man sich aber noch bis zum 3. April gedulden, denn erst an diesem Termin wollen Gearbox und 2K weitere Details rund um den neuen Looter-Shooter bekanntgeben.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer