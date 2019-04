Borderlands 3: Releasetermin im September; PC-Version im Epic Store; vier Editionen - 4Players.de

Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC)

Kurz nach der Ankündigung in der vergangenen Woche habe Gearbox Software und 2K Games jetzt schon einen offiziellen Releasetermin für Borderlands 3 parat - sicher auch deshalb, weil es ohnehin schon ein Leak gab, bei dem das Datum aus Versehen preisgegeben wurde: Tatsächlich erscheint der dritte Teil der Looter-Shooter-Reihe am 13. September für PC, PS4 und Xbox One.Darüber hinaus bewahrheitet sich ein weiteres Gerücht: Die PC-Version wird bis zum 20. April 2020 exklusiv über den Epic Store vertrieben. Danach soll sie auch wieder bei anderen digitalen Verkaufsplattformen angeboten werden."In den vergangenen Jahren hat das Team von Gearbox Software seine ganze Leidenschaft, Kreativität und Liebe dem Ziel gewidmet, Borderlands 3 zum größten, badassigsten und ambitioniertesten Borderlands-Abenteuer zu machen, das wir je geschaffen haben", so Randy Pitchford, Präsident und CEO von Gearbox Software. "Borderlands 3 wird nicht nur als Hommage an die Fans der Serie gestaltet, sondern auch als idealer Einstiegspunkt für neue Spieler, um on- oder offline, als Team oder solo in die neueste und größte Ausgabe des definitiv Maßstäbe setzenden Klassenprimus unter den Shooter-Lootern zu starten."Insgesamt wird es vier Edition von der Standard-Fassung bis zur luxuriösen Diamond Loot Chest Collector’s Edition geben. Was die einzelnen Edition und Vorbesteller-Boni zu bieten haben, fasst 2K Games folgendermaßen zusammen:Die Borderlands 3 Standard Edition enthält das Basisspiel.· Vorbesteller-Bonus: Goldene Waffen-Skins und & Waffen-SchmuckstückDie Borderlands 3 Deluxe Edition enthält das Basisspiel sowie digitale Bonusinhalte:· Retro-Kosmetik-Pack: Kammer-Jäger-Kopf und -Skin, ECHO-Gerät-Skin, Waffen-Skin;· Neon-Kosmetik-Pack: Kammer-Jäger-Kopf und -Skin, ECHO-Gerät-Skin, Waffen-Schmuckstück;· Gearbox-Kosmetik-Pack: Waffen-Skin, Waffen-Schmuckstück;· Spielzeugkiste-Waffen-Pack: 2 Spielzeugwaffen, Spielzeuggranaten-Mod, Waffen-Schmuckstück;· EP- & Beutelieferung-Boost-Mods;· Vorbesteller-Bonus: Goldene Waffen-Skins und & Waffen-Schmuckstück.Die Borderlands 3 Super Deluxe Edition enthält alle digitalen Bonusinhalte und den Vorbesteller-Bonus der Deluxe Edition PLUS den Borderlands 3 Season Pass. Dieser enthält:· 4 Kampagnen-DLC-Packs mit neuen Storys, Missionen und Herausforderungen;· Arschgaul-Waffen-Skin, -Waffen-Schmuckstück und -Granaten-Mod.Feiern Sie die Rückkehr des originalen Shooter-Looters mit der Diamond Loot Chest Collector’s Edition, einer Swagxplosion an Digistruct-Sammelobjekten aus den Welten von Borderlands 3.Diese Edition enthält die Vollversion des Spiels, den Season Pass, alle digitalen Bonusinhalte und den Vorbesteller-Bonus der Super Deluxe Edition, plus:· Diamond Loot Chest-Replik: Mit ihrem einfahrbaren Deckel ist diese Kiste perfekt, um Ihre Schätze der echten Welt zu verwahren;· Borderlands 3-Charakter-Figuren (10 Stück): Machen Sie Platz im Regal für die gesamte Crew, inklusive der vier neuen Kammer-Jäger, den fanatischen Calypso-Zwillingen und einigen Ihrer Lieblingscharaktere aus dem Borderlands-Universum! (ca. 9 cm hoch.);· Sanctuary 3-Schiffsmodell: Bauen Sie sich Ihr eigenes Sanctuary 3-Schiffsmodell und präsentieren Sie es stolz auf dem mitgelieferten Aufsteller;· Planeten-Kammerschlüssel, Schlüsselringe (4 Stück): Weil man nie weiß, wann man auf eine ungeöffnete Kammer trifft;· Stoffkarte der Galaxis: Entdecken Sie neue Welten jenseits von Pandora mit Typhon DeLeons Karte der Borderlands;· Künstlerische Charakter-Lithographien (5 Stück): Einzigartige Charakterdrucke der neuen Kammer-Jäger und der fanatischen Calypso-Zwillinge;· Borderlands 3 Steelbook-Hülle: Eine hübsche Metallhülle fürs Sammlerregal.Letztes aktuelles Video: Offizieller Ankuendigungstrailer