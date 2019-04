Borderlands 3: "Review-Bombing" als Protest gegen die Zeitexklusivität im Epic Games Store und Kritik an Nutzerreviews - 4Players.de

Ironically, that this misuse is possible and that Steam has no interest in correcting this misuse makes me kind of happy about 2k’s decision and makes me want to reconsider Gearbox Publishing’s current posture on the platform. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 5. April 2019

Das Filtersystem für "angebrachte Nutzerreviews" bei Borderlands 2 auf Steam.

Counterpoint: Review bombing is making it clearer and clearer that players have no effective means of communication with developers where they feel their voices will be heard so they use the one avenue available to them.



We can throw out reviews or we can fix communication. https://t.co/y8IdydAyOl — Chet Faliszek (@chetfaliszek) 3. April 2019

Nach der Ankündigung, dass die PC-Version von Borderlands 3 bis zum 20. April 2020 zeitexklusiv im Epic Games Store angeboten wird, wiederholte sich das Geschehen, das schon bei Metro Exodus zu beobachten war. Es protestierten viele Spieler auf Steam gegen diese Exklusiventscheidung mithilfe von negativen Nutzerreviews bei Borderlands, Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel mit eindeutigen Statements und virtuellen Mittelfingern.Auf dieses "Review-Bombing" bei Steam meldete sich Randy Pitchford, der Chef von Gearbox Software (Borderlands-Entwickler), zu Wort. Er kritisierte ganz allgemein, dass diese missbräuchliche Form der Nutzerreview-Nutzung auf Steam überhaupt möglich sei. Er warf Valve Software als Betreiber von Steam vor, kein Interesse daran zu haben, diesen Missbrauch zu korrigieren, wodurch sie bei Gearbox Publishing ihre Haltung gegenüber Steam überdenken würden.Pitchford twitterte: Paradoxerweise freut mich irgendwie die Entscheidung von 2k [Exklusivdeal mit Epic Games] und lässt mich die aktuelle Haltung von Gearbox Publishing gegenüber der Plattform [Steam] überdenken, weil dieser Missbrauch möglich ist und Steam kein Interesse daran hat, diesen Missbrauch zu korrigieren.Allerdings scheint Pitchford vergessen zu haben, dass Valve Software bereits eine Art Filtersystem für "angebrachte Nutzerreviews" implementiert hat, das bereits bei den Borderlands-Titeln gegriffen hat. So wurden allein bei Borderlands 2 über 4.000 Nutzerreviews von der Gesamtbewertung des Titels ausgeschlossen Auch Chet Faliszek, der lange Zeit als Autor bei Valve Software gearbeitet hatte, schaltete sich in die Diskussion über die stetig abnehmende Nützlichkeit von "Nutzerreviews" als Gradmesser für die Qualität eines Spiels ein.Faliszek: Kontrapunkt: Review-Bombing macht es klarer und klarer, dass die Spieler keine effektiven Kommunikationsmöglichkeiten mit den Entwicklern haben, bei denen sie das Gefühl haben, dass ihre Meinungen auch gehört werden, so dass sie den einen Weg nutzen, der ihnen zur Verfügung steht. Wir könnten die Nutzerreviews somit aussortieren oder die Kommunikation verbessern.Letztes aktuelles Video: Offizieller Ankuendigungstrailer